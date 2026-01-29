Identificaron a los ocupantes de la Hilux que volcó en Ruta 7

Un accidente de tránsito se registró esta sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 242, cuando una Toyota Hilux que circulaba en sentido Junín–Chacabuco, despistó y volcó por causas que se investigan.

El vehículo era conducido por Gabriel Acosta, de 39 años, domiciliado en Luján, quien viajaba acompañado por Humberto Sosa, de 20 años, y otras dos personas. Los cuatro ocupantes resultaron heridos, aunque ninguno presentaba lesiones de gravedad, según informaron fuentes oficiales.

Las víctimas fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias, mientras que Gendarmería Nacional y el Destacamento Vial Junín trabajaron en el operativo de seguridad y ordenamiento del tránsito.

Fuente y foto junin24