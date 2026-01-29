¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

policiales

Identificaron a los ocupantes de la Hilux que volcó en Ruta 7

Por Redacción

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 00:32

Un accidente de tránsito se registró esta sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 242, cuando una Toyota Hilux que circulaba en sentido Junín–Chacabuco, despistó y volcó por causas que se investigan.

El vehículo era conducido por Gabriel Acosta, de 39 años, domiciliado en Luján, quien viajaba acompañado por Humberto Sosa, de 20 años, y otras dos personas. Los cuatro ocupantes resultaron heridos, aunque ninguno presentaba lesiones de gravedad, según informaron fuentes oficiales.

Las víctimas fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias, mientras que Gendarmería Nacional y el Destacamento Vial Junín trabajaron en el operativo de seguridad y ordenamiento del tránsito.

Fuente y foto junin24