Comienzan los preparativos para el Carnaval 2026 en Chacabuco

Este 14, 15, y 16 de febrero se realizará en nuestra ciudad el Carnaval 2026 organizado por el Gobierno Local a través de la subsecretaría de Cultura, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires.
Si bien se espera el anuncio oficial la próxima semana, Chacabuco en Red pudo saber que van a estar presentes en el evento distintas agrupaciones de danza locales y artistas también locales durante las tres jornadas. Además, en Plaza San Martín estará la tradicional Fiesta de Sabores que también estará presente el día lunes 17.
El desfile tradicional de comparsas y artistas se realizará en la Av. Saavedra.