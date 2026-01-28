Axel Kicillof recorrió la obra del cuarto carril en la Autopista Buenos Aires – La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo anoche en el frente de obra que se abrió recientemente en la Autopista Buenos Aires – La Plata. Junto a miembros de su gabinete y representantes de AUBASA, el mandatario supervisó los avances de la construcción del nuevo carril entre Avellaneda y Berazategui.

“Quienes transitan por la autopista saben la importancia que tiene el cuarto carril que estamos construyendo”, sostuvo Kicillof tras la visita. Se estima que más de 200 mil vehículos usan diariamente esa ruta y la ampliación de la traza en el sentido a La Plata va a agilizar los viajes.

El proyecto abarca 20 kilómetros (desde el 30 hasta el 11) y avanza de noche para no entorpecer el tránsito vehicular en los horarios de mayor circulación. Según informaron oficialmente, las tareas se ejecutan de lunes a viernes entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Los tres carriles ya construidos se van a renovar completamente como parte del proyecto de ampliación.

Esta obra demanda una inversión de casi 26 mil millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 15 meses. Considerando que empezó a mediados de enero, podría estar finalizada en abril del año que viene.