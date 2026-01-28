Escuelas Abiertas de Verano: jornada de cierre en Santa Paula

En la sede del CEF N°55 del complejo “Santa Paula” se llevó a cabo la jornada de cierre del programa Escuelas Abiertas de Verano (EAV), con la presencia de autoridades del Gobierno de Junín y de Educación de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de inspectores de los distintos niveles.

Estuvieron presentes chicos y chicas de las distintas sedes que participaron de las EAV en todo el partido de Junín, quienes disfrutaron de distintas actividades, juegos y propuestas lúdicas a modo de cierre de la temporada. Además, resaltaron también el trabajo realizado por parte de las profesionales que conforman el Observatorio Nutricional tanto en la prestación de este programa, como durante todo el año con el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

A modo de balance sobre el desenlace de esta nueva edición de las EAV, Paola Berro, jefa distrital de Educación, manifestó: “Estamos felices por el desarrollo de esta nueva temporada del programa de EAV, fue un verano intenso con muchas actividades y en todo momento hubo una gran articulación entre el Municipio y la Provincia, así que estamos más que satisfechos por el resultado”. Luego, destacó: “Quiero agradecer a cada uno de los funcionarios de las áreas que intervinieron en esto por el respeto, todos entendimos la importancia que tiene este programa para la recreación, disfrute y educación de los chicos y chicas de todo Junín”.

“Pronto se viene el inicio de clases con el ciclo lectivo 2026 y para nosotros es muy importante que todos los chicos y chicas hayan disfrutado de esta propuesta durante el verano”, dijo Berro y continuó: “Hubo un gran trabajo en equipo durante todo el desarrollo de la temporada y estamos muy contentos porque sabemos que es la única forma de lograr resultados positivos, en beneficio de los más 1.200 chicos que formaron parte”.

Por su parte, María Elisa Curá, jefa regional de DIEGEP, expuso que “estamos muy satisfechos y conformes por todo el trabajo articulado que se llevó a cabo a lo largo de este mes de enero, con mucho trabajo previo de planificación y organización para que todo salga de la mejor manera posible”. Posteriormente, indicó: “Quiero destacar la coordinación permanente que hubo con todos los actores institucionales que forman parte de las EAV, que contó con 17 sedes distintas y la participación de más de 1.200 chicos y chicas”.

A su turno, Juan Campenni, subsecretario de Modernización, Educación y Deporte del Gobierno de Junín, manifestó que “este es un programa educativo muy importante para todo el partido de Junín y con el cual venimos trabajando muy bien desde hace años con la Provincia de Buenos Aires para su implementación, con una articulación y un trabajo mancomunado que nos permite estar atentos a todo lo necesario para que la propuesta se desarrolle de forma exitosa”.

Campenni también subrayó que “esta articulación con las autoridades educativas no tiene lugar solamente en el verano, sino que es algo que continuamos a lo largo del año y vamos a seguir trabajando de la misma manera, porque en definitiva lo más importante son los chicos y chicas y ese es el horizonte que todos tenemos”. Igualmente, agradeció a “todos los clubes e instituciones deportivas que aportaron sus espacios para que las EAV se puedan desarrollar, junto con los profesores y profesionales a cargo”.

Asimismo, el subsecretario destacó que “las profesionales del Observatorio Nutricional del Municipio también hicieron un gran trabajo en el acompañamiento de este programa, al igual que lo realizan todo el año con el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar en todas las instituciones de Junín”.

Precisamente, la Lic. en Nutrición Paula Busso, una de las integrantes del equipo del Observatorio Nutricional de la Municipalidad, aseguró que “estamos muy contentas por la participación que tuvimos en esta nueva temporada de las EAV desde el punto de vista nutricional, venimos articulando siempre con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y con muy buenos resultados”, y ahondó: “En este caso armamos menús nutricionales que constan de yogurt, frutas de estación, cereales, queso, pan integral y común y un menú estacional con ensalada, pescados, legumbres y carnes para los colegios que cuentan con comedores”.

Para finalizar, Busso remarcó que “el trabajo articulado no se detiene, sino que continúa a lo largo de todo el año con el funcionamiento del SAE y con las evaluaciones correspondientes para medir el impacto que tienen estos menús nutricionales en los chicos y chicas”.

Fuente: Gobierno de Junín