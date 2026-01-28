Aprehendidos por desobediencia, tenencia de arma blanca, peleas, ebriedad y hurto

En la continuidad de los operativos de saturación en distintos puntos de la ciudad se registraron más aprehensiones.

Las mismas se dieron por delitos de desobediencia, desorden en vía pública, tenencia de arma blanca, peleas, ebriedad, tentativa de hurto, hurto, robo de motocicleta, violación de domicilio, y se llevaron a cabo en barrios Libertad, Villa Talleres, zona céntrica, 9 de Julio, 11 de Julio, Pueblo Nuevo y La Merced.

En el marco de los operativos de saturación que se vienen llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad, los cuales se llevan a cabo tanto de manera estática como dinámica, y en los mismos se efectivizaron varias aprehensiones por delitos e infracciones.

Dichos operativos son diagramados en las reuniones de coordinación que se llevan a cabo semanalmente entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno local. Los mismos son con fines preventivos y/o disuasivos e incrementar la presencia Policial en las calles.

Efectivos del Comando de Patrullas acudieron a un llamado en una vivienda de calle Bdo. de Irigoyen al 1300 aproximadamente por un conflicto de pareja. Al arribo procedieron a la aprehensión de una mujer de 27 años de edad quien se hallaba allí en donde vive su ex pareja ocasionando molestias, existiendo medidas cautelares dispuestas por la Justicia a favor del morador del lugar.

Efectivos del Grupo Motorizado de UPPL acudieron a un llamado en un kiosco ubicado en Av. República al 600 aproximadamente. Una vez allí el propietario informó al personal que instantes antes dos sujetos habían ingresado al local e intentaron sustraer encendedores y otros objetos no lográndolo. Con las características aportadas, dichos efectivos procedieron a la aprehensión de uno de los delincuentes, de 19 años de edad, oculto en el frente de una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Berutti y Ortega.

Efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL afectados a tareas preventivas en zona céntrica procedieron en calles Pellegrini entre Roque Sáenz Peña y Rivadavia a la aprehensión de un sujeto de 37 años de edad, el cual se hallaba en el lugar provocando disturbios en estado de ebriedad. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera y puesto a disposición de la Justicia.

Asimismo, efectivos del Comando de Patrullas afectados a tareas preventivas en zona céntrica, procedieron en Av. San Martín y Rivadavia a la aprehensión de un sujeto de 33 años de edad quien instantes antes sustrajo teléfono celular Samsung A50 el cual se hallaba en una mesa de un restaurante ubicado en Av. San Martín al 200 aproximadamente y el cual tenía oculto entre sus ropas.

Efectivos del Comando de Patrullas procedieron en calles Aparicio y Narbondo a la aprehensión de un sujeto de 24 años de edad, quien se hallaba en el lugar ocasionando desorden, alterando el orden público, incitando a pelear no acatando las órdenes impartidas por los uniformados.

Efectivos del Comando de Patrullas procedieron en un supermercado ubicado en calle Rivadavia entre España y Alem a la aprehensión de un sujeto de 33 años de edad el cual intentara sustraer varios productos.

Efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL afectados a tareas preventivas en zona céntrica, procedieron en calle Roque Sáenz Peña y Arias a la identificación de un sujeto de 20 años de edad, el cual llevaba oculto entre sus ropas un arma blanca.

Efectivos del Comando de Patrullas procedieron en calles Tassara y Canavesio a la aprehensión de un sujeto de 26 años de edad, el cual ingresar a un domicilio sin la autorización de su morador.

Tras una rápida intervención de operadores del COM Municipal quienes detectaran a través de cámaras de seguridad a un sujeto sustraer una motocicleta de calles Arias y Primera Junta, móviles del Comando de Patrullas en rastrillaje observan a un sujeto con las mismas características ingresar con una motocicleta a un garaje abierto de una vivienda ubicada en calle Chacabuco al 700. Siendo rápidamente interceptado se estableció que se trataba de la motocicleta sustraída. El aprehendido, de 17 años de edad, fue trasladado a sede de Comisaría Primera y puesto a disposición de la Justicia.

