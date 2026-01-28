Secuestran motos por circular con escapes ilegales

Como resultado de los operativos de control realizados en la Plaza 9 de Julio y la avenida Circunvalación, se secuestraron cuatro motos por circular con escapes ilegales o realizar maniobras prohibidas.

La Ordenanza municipal Nº 8380 prohíbe el uso de escapes no reglamentarios y habilita el secuestro y decomiso del vehículo por parte de los agente de tránsito y seguridad.

Si una moto tiene escape libre, se puede secuestrar en la calle o incluso en domicilio, a través de una orden de allanamiento del Juzgado de Faltas.

Fuente: Gobierno de Junín.