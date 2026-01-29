En un partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura, Sarmiento recibe a Banfield, este jueves a las 21.30 horas, con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien reemplaza a Sebastián Martínez.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Eva Perón y el conjunto que dirige Facundo Sava no podrá contar con el suspendido Juan Manuel Insaurralde, quien fue expulsado en el debut frente a Argentinos Juniors.

En cuanto al Taladro, en la primera jornada igualó frente a Huracán en su estadio por uno a uno y para este duelo tiene la baja de Santiago Esquivel por suspensión.

Cómo llegan Sarmiento y Banfield, al duelo por el Torneo Apertura

El elenco dirigido por Facundo Sava estuvo muy cerca de salvar un punto importante de su visita a La Paternal, pero un gol de Tomás Molina a los 97´ causó la derrota del cuadro de Junín, que además sufrió la expulsión de Juan Manuel Insaurralde, que no estará disponible para este cotejo clave en el que deberán conseguir la victoria para no seguir hundiéndose en la tabla de promedios, que los tiene en el anteúltimo lugar, solo por encima del recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, que aún no sumó puntos.

Por su parte, el conjunto visitante atraviesa un complicado presente económico e institucional que lo tiene inhibido y lo sitúa como el único equipo de la Liga Profesional que no pudo presentar ningún refuerzo. La delicada situación llevó al equipo a incluso quedarse sin suministro eléctrico a comienzos de enero. En su último encuentro igualaron 1 a 1 con Huracán en un cruce en el que se fue expulsado Santiago Esquivel por una dura patada en el segundo tiempo.