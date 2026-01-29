Kicillof responsabilizó a Milei de una temporada con "caída de veraneantes y de consumo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó al presidente Javier Milei por la "caída de veraneantes y del consumo" en la temporada de verano. Minutos antes, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, había dado alarmantes números: el turismo cayó un 9% respecto a la temporada de 2024, dos años atrás.

"Estamos atravesando una crisis productiva, del turismo, de la industria, del comercio, del consumo, de la vida económica de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestro país, que tiene causas muy claras", señaló Kicillof desde San Pedro. "Caída en veraneantes, caída en prolongación de las estadías, caída en el consumo, tienen un solo responsable: el nombre del responsable es Javier Milei", siguió.

Luego, el mandatario provincial expresó: "Las causas están claras, las consecuencias se están observando. Si no cambian estas políticas económicas es imposible que la situación mejore".

Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Javier Milei "toma todas las decisiones para achicar la economía argentina y dirigirla a unos pocos sectores específicos vinculados a la importación de productos primarios, vinculados a la minería, sin elaboración nacional, sin valor agregado". "Esa es la decisión que ha tomado", añadió.

La complicidad de los medios

Además, Kicillof apuntó contra los medios que protegen al Gobierno en medio de la crisis y la morosidad ascendente de la sociedad. "Quiero denunciar también la complicidad de los medios porteños que encubren la calamidad económica que está generando Javier Milei. Nunca en toda la serie hubo tanta morosidad y pasamos la pandemia, pasamos desastres, pasamos la crisis de 2009 y nunca hubo tantos problemas para poder pagar la tarjeta, que se utiliza para la compra de supermercados", declaró.

"Me parece que hay que marcarlo y tal vez en soledad, o tal vez seamos pocos. Pero hay que marcarlo, porque tenemos la responsabilidad de gobernar una provincia de producción y trabajo. Lo he dicho una y mil veces: el problema de Javier Milei no es con el gobernador, sino que las políticas que aplica no le sirven a la provincia de Buenos Aires", sentenció el titular del gobierno bonaerense.