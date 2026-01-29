La ANSES ratificó el congelamiento del bono de hasta 70 mil pesos para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el bono extraordinario previsional que van a cobrar los jubilados en febrero. El monto va a ser el mismo que hace dos años a pesar de la inflación acumulada durante todos estos meses. Cómo quedan los haberes.

Según el Decreto 65/26, quienes cobren la jubilación mínima, que en febrero va a ser de $359.254,35, van a percibir el monto máximo del bono previsional, es decir, 70 mil pesos. De esta manera, el mes que viene tendrán ingresos de poco menos que $430 mil ($429.254,35).

La cifra se ubica apenas por encima de la canasta básica total que establece la línea de pobreza. Según el INDEC, en diciembre este indicador de ingresos quedó en $423.532 para un adulto aunque es sabido que para personas mayores la cifra es superior.

Los beneficiarios con ingresos superiores a la mínima van a recibir un monto del bono que surge de sumar la jubilación mínima y los 70 mil pesos. El objetivo es que en febrero no perciban menos de $429.254,35.

Febrero de 2024 fue el mes de creación del bono extraordinario previsional y en marzo se cobró por primera vez. A lo largo de estos casi 24 meses se mantuvo sin cambios, pero fue perdiendo capacidad de compra producto de la inflación. Tal es así que los 70 mil pesos de febrero de 2024 equivalen a $166.239,89 de diciembre de 2025 (último dato del IPC disponible)

