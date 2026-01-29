A través de un Decreto, Javier Milei declaró al 2026 como el Año de la Grandeza Argentina

A través del Decreto 56/26, Javier Milei declaró al 2026 como el Año de la Grandeza Argentina. Se trata de una clara referencia al eslogan Make America Great Again (MAGA) que usan Trump y sus seguidores desde los inicios de su carrera política. En los hechos la medida que entra en vigencia mañana solo implica que toda la documentación oficial de la administración pública nacional tendrá la leyenda “Año de la Grandeza Argentina”.

Más allá de eso, desde el Gobierno Nacional consideraron que en 2025 sentaron las bases “para la estabilidad y el crecimiento” y ahora proyectan “una nueva etapa de consolidación y desarrollo”. “En este nuevo año cabe profundizar en los cambios estructurales que exigen las instituciones de nuestra República“, sostuvieron.

Respecto del valor elegido, la norma explica que “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una Administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

Lo cierto es que ya es una tradición de la administración libertaria ponerle nombres rimbombantes a los años de su gestión. El 2025 había sido el Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina y el 2024 el Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad.