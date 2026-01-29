Dos detenidos tras romper una vidriera y resistirse a la policía

Dos hombres de 25 y 34 años, provenientes de la localidad de Virrey del Pino (La Matanza), fueron aprehendidos por efectivos del Comando de Patrullas en la calle Roque Sáenz Peña, casi Arias, luego de protagonizar una serie de incidentes.

El operativo se inició tras varios llamados de alerta que daban cuenta de dos personas provocando disturbios en la vía pública. Al ser interceptados por los uniformados para su identificación, los sujetos se tornaron extremadamente hostiles, lo que obligó a los efectivos a reducirlos por la fuerza. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Primera bajo la carátula de «Resistencia a la Autoridad».

El daño oculto tras la aprehensión

Minutos más tarde, la situación se agravó cuando el propietario de un comercio cercano se presentó en la dependencia policial para denunciar la rotura de la vidriera de su local.

La clave para esclarecer el hecho estuvo en la tecnología: los investigadores del caso analizaron las cámaras de seguridad de la zona, logrando establecer fehacientemente que los dos detenidos habían sido los autores de los daños en el comercio antes de ser interceptados por la patrulla

Fuente junin24