Confirmaron las postulantes a embajadoras del CarnavaLincoln 2026

En las últimas horas fueron oficializadas las representantes de las distintas instituciones locales que se postularán a embajadora cultural de la Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Este domingo 1 de febrero, a las 19:00 horas, en el Parque Municipal General San Martín, en el marco de “La Previa del Carnaval”, realizarán su presentación en sociedad.

Desde la agencia de Carnaval explicaron: “En la segunda jornada de ‘La Previa de Carnaval’ –a realizarse el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero–, evento del que participarán batucadas, comparsas, carros musicales, escuelas de danzas y show musicales de artistas locales, se presentarán oficialmente las doce postulantes que fueron confirmadas como aspirantes a convertirse en la próxima embajadora cultural del Carnavalincoln 2026”.

Actualmente la embajadora cultural es Celina Rodríguez; la segunda representante de la embajadora cultural, Sofía Terán; y la tercera representante de la embajadora cultural, Melina Muñoz.

“La figura de embajadora cultural comprende a nuestra única fiesta nacional, pero también hace a los ámbitos educativo, social, turístico, cultural, ambiental y productivo en relación con nuestro Distrito”, destacaron desde la organización del evento.

LAS POSTULANTES. Las doce chicas que competirán en la edición 2026 del máximo carnaval artesanal del país son:

– Candela Woobs (filial de River Plate)

– Victoria Basterreix (batucada Masturbanda)

– María Pablina Cuba Moringo (batucada Filhos Do Samba)

– Sofía Cáneva Pierini (Club Atlético Social El Triunfo)

– Yamila Issa (Club Atlético Argentino)

– Luisina Sala (Club Atlético El Linqueño)

– Micaela Milagros Vera (delegación de Bermúdez y Triunvirato)

– Sofía Pérez Ganduglia (estudio de danzas de Micaela Villalba)

– Pierina Caranti (Club Rivadavia)

– Milena Feith (Club Deportivo y Social Arenaza)

– Julieta Dorronzoro (batucada La Scaló de Roberts)

– Mía Canasaro (Club Juventud Unida)

Fuente lapostadelnoroeste