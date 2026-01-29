Semana de fuego en Junín: desde incendios rurales de gran magnitud hasta el rescate de una vecina

El Cuartel de Bomberos de Junín no tuvo descanso durante la última semana de enero. Un extenso informe detalló las múltiples intervenciones realizadas, donde los incendios de pastos naturales y basura fueron los grandes protagonistas, potenciados por las condiciones climáticas y la sequedad de los lotes.

Fuego en rutas y campos

Los operativos más importantes por su superficie afectada se dieron en la zona rural. El pasado 20 de enero, una dotación debió trabajar intensamente en Gaucho Argentino y Posta de Yatasto, donde el fuego consumió unas 3 hectáreas de campo. Asimismo, en la Ruta 188, a la altura del Puente Lincoln y frente a la Unidad Penitenciaria 49, se registraron focos de gran extensión (hasta 300 metros de frente) que requirieron un rápido despliegue para evitar que el humo afectara la visibilidad vial.

También se registraron siniestros en el Club de Planeadores y en las inmediaciones de Avenida Libertad, todos extinguidos mediante líneas devanaderas sin que se reportaran heridos.

Siniestros en viviendas y un vehículo destruido

No todo fue pasto seco. Los bomberos debieron intervenir en situaciones de mayor riesgo estructural:

Libanesa 184: Un principio de incendio en un departamento se originó en el extractor de la cocina de un monoambiente. Afortunadamente, el lugar estaba desocupado y el fuego fue controlado antes de que se propagara.

Emilio Muñiz 1905: Una emergencia con una garrafa en una cocina generó momentos de tensión. Los efectivos retiraron el envase y asistieron a una persona que presentaba un cuadro de nerviosismo.

Laguna de Gómez: El hecho más reciente ocurrió esta mañana (29/01) en el Camino Costero, donde una camioneta sufrió pérdidas totales tras un incendio que fue sofocado por la dotación, con apoyo policial.

Servicio a la comunidad

Más allá de los incendios, se destacó la labor social de la fuerza. El pasado 22 de enero, los bomberos acudieron a una vivienda en Padre Ghio 663 para asistir a una mujer que había caído en el interior de su domicilio y no podía levantarse. Tras la intervención, la vecina fue trasladada por el SAME al Sanatorio Junín.

Incluso hubo lugar para tareas poco frecuentes, como la quema controlada de un panal de avispas en un montículo de ramas en calle Alvear, para eliminar el riesgo que representaban para los transeúntes.