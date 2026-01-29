Secuestró su pareja en Trenque Lauquen, huyó y fue detenido tras un allanamiento en Junín

La DDI Trenque Lauquen informó que, en una actuación conjunta con la DDI Junín y por orden judicial, se concretó en la noche del 29 de enero de 2026 un allanamiento de urgencia en un domicilio de la ciudad de Junín que permitió rescatar a una mujer que había sido trasladada contra su voluntad tras ser abordada en la vía pública por su pareja.

Según la investigación iniciada por la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, la víctima, una mujer mayor que había llegado a nuestra ciudad tras huir de Junín por episodios de violencia de género, fue interceptada cerca de las 16:00 horas del mismo día cuando se retiraba de una atención médica por las lesiones que presentaba. El agresor la tomó por la fuerza y la trasladó en una camioneta Toyota Hilux.

Ante la denuncia y las tareas de vigilancia encubierta realizadas por personal de la DDI Junín, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento en la urgencia para el domicilio donde se hallaba la mujer. Al ingresar al inmueble, los efectivos lograron resguardar a la víctima y trasladarla a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín para su asistencia, evaluación médica y entrevista por el equipo interdisciplinario.

En el procedimiento fueron aprehendidos dos hombres, identificados por sus iniciales M.M. (67) y S.M.M. (29), quienes ofrecieron resistencia e intentaron agredir al personal policial. Por disposición de la UFIJ N.º 1 del Departamento Judicial Junín, ambos fueron notificados de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y quedaron alojados a disposición judicial a la espera de su traslado a primera audiencia. La camioneta Toyota Hilux fue secuestrada en el lugar y permanece a disposición de la autoridad judicial.

La DDI Trenque Lauquen, a cargo del comisario Fabián Medina, señaló que continuará trabajando en conjunto con las distintas dependencias para garantizar la seguridad de la comunidad y pidió a quienes tengan información útil que se acerquen a la sede policial o aporten datos de forma anónima.

Fuente https://datatrenque.com.ar/