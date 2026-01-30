Un triunfo esperado

En su debut como local, Sarmiento venció a Banfield por uno a cero, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura que se jugó este jueves por la noche en el Estadio Eva Perón. El gol lo anotó Diego Churín, de penal, y con el triunfo el Verde quedó a solo cuatro unidades del Taladro en la tabla de los descensos.

La táctica tuvo su punto de partida en el arranque ya que ambos utilizaron el mismo sistema (3-5-2) para armar los duelos y en la línea defensiva dejar tres para dos atacantes. Ese uno contra uno que se generó en toda la cancha emparejó el trámite pero después de los primeros diez el Verde inquietó a Sanguinetti con cuatro tiros de esquina consecutivos y un ingreso al área de Salle que remató incómodo cera del ángulo derecho.

La respuesta llegó a los 16 con un fuerte tiro libre de Abraham que se metía, aunque allí apareció Burrai para mandar la pelota al córner.

El partido pareció abrirse porque en la siguiente el local hilvanó una gran jugada en velocidad, Suárez metió un centro preciso y Rentería cabeceó de palomita al lado del palo opuesto.

Sarmiento comenzó a imponerse en la presión y a lado hora de jugar encontraba a los medios y el descenso de Rentería para progresar; solo le faltaba la puntada final para transformar el buen momento en peligro.

A esa idea le faltó continuidad porque los juninenses eligieron el lanzamiento para salir desde el fondo y en ese juego la pelota le quedaba al Taladro, que se fue posicionando en campo contrario.

Recién a los 43 el conjunto de Sava logró generar una circulación por izquierda, Zabala remató desde afuera del área y el arquero la sacó de su ángulo derecho. De ese tiro de esquina vino el penal. Arturia cabeceó, Sanguinetti salvó en la línea y cuando Churín iba a buscar el rebote Meriano lo tomó de la camiseta: penal y roja. El propio delantero se hizo cargo de la falta y marcó el uno a cero con un tiro suave y preciso que se metió junto al palo izquierdo.

No hubo cambios para la segunda parte pero Sarmiento hizo variantes posicionales: Zabala en el eje para comenzar a jugar y hacer pesar el futbolista de más y Arturia intercambió con Orihuela.

Para disimular la diferencia numérica, Troglio adelantó a Adoryan para tener tres delanteros en los envíos largos y si bien el Verde jugaba en campo rival, le costaba generar situaciones de peligro.

Los cambios en ambos equipos no modificaron la ecuación: Banfield no lograba acercarse a Burrai y el local tomaba malas decisiones cuando tenía espacios y se apresuraba cuando el rival se cerraba. En ese contexto, con el reloj marcando 28 solo había tenido un remate de Rentería que había controlado bien el arquero.

Después de los 30, Sarmiento sí encontró mejor circulación a partir de la inteligencia y el toque de Zabala. Sin embargo, las imprecisiones y malos controles en los metros finales lo privaron de aumentar el marcador.

El partido se fue con dos situaciones en el descuento. Primero, Contrera entró al área por izquierda y sacó un remate que Sanguinetti despejó en el primero palo y después, Marabel quedó mano a mano con el arquero pero el «uno»ganó el duelo tapando el tiro con el brazo izquierdo.

Síntesis:

Sarmiento 1: Javier Burrai; Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Lucas Suárez; Santiago Salle, Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Jhon Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Amonestados: 15’ Suárez. 55’ Salle. 59’ Villalba. 82′ Gómez.

Cambios: 63’ Facundo Alaggia, Junior Marabel y Julián Contrera por Salle, Villalba y Churín. 81’ Thiago Santamaría por Gómez. 86’ Agustín Seyral por Arturia.

Goles: 45’ Churín (p).

Banfield 0: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Juan Luis Alfaro, Lautaro Ríos, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT. Pedro Troglio.

Amonestados: 51’ Adoryan. 84′ Marcos López.

Cambios: 61’ Rodrigo Auzmendi y Lucas Palavecino por Ríos y Sepúlveda. 68’ Lautaro Gómez por Adoryan. 82′ Marcos López y Nicolás Colazo por Santiago López y Juan Alfaro.

Goles:

Expulsados: 45’ Meriano.

Nota: Federico Galván.

Fotos: Mariano Morente