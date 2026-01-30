Identificaron a la persona fallecida en Ruta 30

En la tarde del pasado jueves se produjo un fatal accidente en la Ruta 30 entre Chacabuco y Chivilcoy.

Un vecino de Chacabuco, identificado como Carlos Alberto Martínez de unos 75 años, a bordo de un automóvil marca Peugeot sufrió un vuelco.

Lamentablemente sufrió graves heridas tras el vuelco, que le terminaron costando la vida. Condolencias a sus familiares y allegados.

Fuente chacabucoenred