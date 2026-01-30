¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

policiales

Identificaron a la persona fallecida en Ruta 30

Se trataba de un hombre de 73 años, Carlos Alberto Martínez, quien mientras se movilizaba en su Peugeot 308 color bordeau, en sentido Chivilcoy, a unos 200 metros de la Escuela 28 habría perdido el dominio del rodado para terminar volcando.

Por Redacción

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 10:00

En la tarde del pasado jueves  se produjo un fatal accidente en la Ruta 30 entre Chacabuco y Chivilcoy.

Un vecino de Chacabuco, identificado como Carlos Alberto Martínez de unos 75 años, a bordo de un automóvil marca Peugeot sufrió un vuelco.

La primera información indicaría que habría perdido el control de su auto cuando adelantaba a otro vehículo.

Lamentablemente sufrió graves heridas tras el vuelco, que le terminaron costando la vida. Condolencias a sus familiares y allegados.

Fuente chacabucoenred