De la Fuente cuestionó el rumbo económico: "No hay libertad para producir ni vender"

El empresario pyme de Junín, Ricardo De la Fuente —quien fue candidato a intendente en la ciudad por el espacio de Patricia Bullrich— lanzó duras críticas al rumbo económico del gobierno nacional y aseguró que, en el actual contexto, “no hay libertad para producir ni vender”.

En una publicación en redes sociales, De la Fuente cuestionó el concepto de libertad impulsado por el presidente Javier Milei y lo contrastó con la realidad que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. “Nos dicen que hay libertad para comprar, pero las pymes queremos libertad para vender y para producir”, afirmó.

En ese sentido, expuso las dificultades concretas que enfrenta el sector productivo para comercializar. “Lo que yo fabrico se puede comprar por cualquier portal chino, pero no lo puedo vender de a uno a un país vecino para exportar y generar trabajo”, explicó el dirigente que a su vez fue candidato a concejal por "Potencia" en las ultimas elecciones.

El empresario también apuntó contra la carga tributaria y los costos de producción, especialmente en relación a los insumos importados. “Pagamos un 41% de anticipo de IVA y, en total, más de un 70% en impuestos, tasas y costos”, detalló.

Según sostuvo, este esquema obliga a las pymes a recurrir al financiamiento en condiciones que calificó como “inviables”. “Hemos llegado a pagar más del 75% anual de interés. Así no hay libertad para producir”, remarcó.

Impacto en la actividad

De la Fuente advirtió que este escenario tiene consecuencias directas en la economía real. “La industria deja de generar empleo, la gente se desocupa y la actividad se frena cada vez más”, señaló.

Finalmente, reclamó un cambio en la relación del gobierno con el sector productivo. “Hay que dejar de atacar a los que le ponemos el hombro al país. Necesitamos reactivación, estabilidad y reglas claras”, concluyó.