Identificaron a la persona fallecida y al herido en el accidente de Ruta 30

Un trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial N° 30 dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido. El hecho es investigado como homicidio culposo y generó conmoción en la región.

El accidente se produjo cuando un automóvil Toyota Corolla, conducido por Matías Javier Nievas Montenegro, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Lobos, colisionó aparentemente de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Saveiro.

Como consecuencia del violento impacto y el posterior incendio del vehículo, perdió la vida Nicolás Sarradel, mayor de edad, con domicilio en Capitán Sarmiento, quien conducía la pick-up.

En tanto, Nievas Montenegro fue trasladado con múltiples lesiones al nosocomio local, donde permanece bajo atención médica.

El siniestro ocurrió en un tramo recto de la ruta, en horario diurno, con la calzada seca y correcta señalización, por lo que se intenta determinar la mecánica que derivó en la colisión. Tras el impacto, la Saveiro se incendió, provocando el fallecimiento de su conductor en el lugar.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias, quienes realizaron las pericias correspondientes. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer las responsabilidades del hecho.

Fuente chacabucoenred