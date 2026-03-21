Identificaron al joven camionero de Chacabuco que falleció en un accidente

Un joven camionero oriundo de Chacabuco falleció tras protagonizar un trágico accidente vial en Ruta 41 entre Mercedes y San Andrés de Giles.
El siniestro ocurrió cuando el camión que conducía se vio involucrado en un grave accidente cuyas circunstancias aún son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, el chofer de 18 años identificado como Matías García, perdió la vida.
El camión de García habría impactado con el acoplado de otro camión que venía de frente. De todas maneras, se investiga lo sucedido.
