Argentino recibe a Platense

Por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Argentino y Platense se miden en El Fortín de Las Morochas con el arbitraje de Oscar Brítez, Roberto Smith y Danilo Molina.

El Turco ganó un juego de los nueve disputados hasta aquí y para este duelo ante otro equipo que no arrancó bien (2-4) contará con el regreso de Jeremías Sandrini que se recuperó de un desgarro y los debutantes Dana Tate Jr., que llegó para reemplazar a Von Cameron Davis, y Augusto Bruera, reemplazo de Fernando Podestá.

Hasta aquí, se enfrentaron en 11 oportunidades, con 7 victorias para Platense y 4 triunfos para Argentino.