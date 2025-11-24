TC2000: Stang ganó en Salta, Ponce de León capitaliza con un segundo puesto, y la definición del título será en Junín

Como se preveía, la competencia de Turismo Competición 2000 en el retorno al autódromo «Martín Miguel de Güemes» de Salta, luego de seis años, ofreció variantes desde el momento de la largada, y golpes de escena que se sucedieron luego ante la multitudinaria convocatoria de público que se instaló en el predio del circuito de 3.409 metros, en donde Emiliano Stang consiguió vencer con el Toyota Corolla Cross SUV, un resultado que le permite llegar al Gran Premio Coronación con chances para disputar el título con su compañero Matías Rossi, quien abandonó. Con este resultado, ahora están separados por 17 puntos, cuando quedan 32 en juego.

El piloto de Crespo (Entre Ríos), celebró su cuarto triunfo en la temporada (es el más ganador de 2025) capitalizando el retiro de Rossi, quien no pudo retornar a la carrera luego del cambio obligatorio de los neumáticos debido a que una de sus ruedas quedó trabada y esto le impidió continuar más allá de la calle de boxes, quedando su auto detenido y haciendo que el representante de Del Viso retorne a boxes con la frustración de no poder continuar.

Stang, por su parte, se recuperó de un roce en el comienzo con el mendocino Nicolás Palau cuando transitaban la curva de la Cola del Avión, pero si bien quedó relegado no perdió la segunda posición y se mantuvo por delante de Gabriel Ponce de León (Toyota), quien a la postre fue su escolta; Palau, en tanto, se retrasó y abandonó en el giro 14° luego de tener inconvenientes con un palier; el podio lo completó Marcelo Ciarrocchi (Toyota).

Otro de los retrasos notorios fue el de Franco Vivian, quien consiguió establecer la «pole» y cuando la carrera se iniciaba su Chevrolet Tracker presentó problemas con la dirección hidráulica que motivó una detención temprana en boxes y luego abandonar tras cuatro giros, y con ello quedar también afuera de la disputa por el cetro.

Leonel Pernía (Honda) finalizó cuarto, seguido por Franco Morillo, y Facundo Aldrighetti. Luego arribaron Lautaro Campione, el chileno Benjamín Hites, Tomás Fernández, y el debutante Benjamín Squaglia completando los 31 giros que se cumplieron durante los 40 minutos reglamentarios.

TC2000 – AUTÓDROMO DE SALTA – CARRERA

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO / DIF. 1 Emiliano Stang Toyota Corolla Cross GR-S 31 42:20.881 2 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla Cross 31 5.438 3 Marcelo Ciarrocchi Toyota Corolla Cross GR-S 31 5.865 4 Leonel Pernia Honda Honda ZR-V 31 5.900 5 Franco Morillo Chevrolet Cruze 31 17.453 6 Facundo Aldrighetti Chevrolet Tracker 31 26.233 7 Lautaro Campione Toyota Corolla Cross 31 36.663 8 Benjamín Hites Chevrolet Cruze 31 38.366 9 Tomás Fernandez Toyota Corolla Cross 31 1.06.895 10 Benjamín Squaglia Toyota Corolla 31 1.27.501 NC Nicolás Palau VW Nivus 14 NC Matias Rossi Toyota Corolla Cross GR-S 12 NC Mateo Polakovich Fiat Cronos 10 NC Tiago Pernia Honda Honda ZR-V 8 NC Franco Vivian Chevrolet Tracker 6 NC Nicolás Traut Fiat Cronos 3 PROMEDIO: 149,788 Km/h. RECORD: AUTO Nº25 (CIARROCCHI) 1m18s802/1000 a 155.737 km/h. RECARGO A SQUAGLIA DE 20 SEG. POR EXCESO DE VELOCIDAD EN BOXES

El 19, 20 y 21 de diciembre se correrá en el autódromo «Eusebio Marcilla» de Junín (Buenos Aires) el GP Coronación, y allí estarán dirimiendo la corona 2025 Rossi, quien cuenta con 193, y Stang, que llegará a 17 unidades.