Dos camionetas chocaron de frente

Una violenta colision ocurrió este lunes al mediodía entre dos camionetas en el camino que une Germania e Ingeniero Balbin, pertenecientes, al distrito de General Pinto.

Se desconocen las causas por el que los conductores no se advirtieron, protagonizando el accidente que derivó en ambos trasladados a centros de salud, uno de ellos al CAPS de Germania y el restante al hospital, aparentemente, ambos se encuentran fuera de peligro.

Los protagonistas tiene sus domicilios en Balbin y Germania.

Fuente distritointerior