Una multinacional arma las valijas y deja un tendal de 150 trabajadores en la calle

El proceso de desindustrialización que atraviesa la Argentina sumó un nuevo capítulo: la empresa de rodamientos SKF anunció que cerrará su planta de Tortuguitas. La multinacional sueca, que lleva casi un siglo de producción en el país, confirmó que dejará de fabricar localmente para importar desde Brasil y la situación conlleva a la pérdida de 150 puestos de trabajo.



El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, lamentó el cierre de la planta y expresó: "Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado", tras mantener un encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva.



En el mismo sentido, Furlán agregó: "SKF se va a reconvertir en importadora y perdemos puestos de trabajo. Están transformando el modelo productivo de la Argentina. En 90 años habrá vivido momentos difíciles, pero nunca tomó una decisión como esta", en declaraciones a AM 530.



En cuanto a la situación de los trabajadores despedidos, trascendió que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino para garantizar que perciban la indemnización correspondiente y buscar un acuerdo que contemple un pago superior a lo establecido por ley.



Números preocupantes



Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), Elio Del Re, advirtió en agosto que "la industria local muestra señales de estancamiento y en niveles productivos muy bajos, a lo que se suman las importaciones con porcentajes históricos récord".



Según datos de ADIMRA, la producción cayó 5,2% interanual en septiembre y 1,1% respecto de agosto, alcanzando su menor nivel de capacidad instalada desde junio de 2020. Córdoba y Buenos Aires son las provincias más afectadas.



Del Re destacó que "la apertura indiscriminada promete precios bajos a corto plazo, pero sale caro a futuro" y alertó: "La industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, casi idénticos a los de 2024. Es una parálisis preocupante".