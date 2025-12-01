Nuevo aumento en la luz y el gas en todo el país

El Gobierno Nacional oficializó este lunes las nuevas tarifas de los servicios públicos. Las resoluciones afectan a la luz que distribuyen EDENOR y EDESUR y al gas provisto por Camuzzi Gas Pampeana. Los aumentos impactan en toda la provincia de Buenos Aires y se suman al del boleto de colectivo.

En el caso de la luz, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó los nuevos cuadros tarifarios para los hogares del conurbano bonaerense. Para la zona concesionada a EDESUR la suba es del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD) más un 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET) y otro 3,27% del Precio Estabilizado de la Energía (PEE).

Algo similar ocurre con EDENOR, en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El CPD sube 1,93%, como resultado del incremento mensual del 0,42% previsto en su revisión quinquenal y del ajuste de 1,50% derivado de la fórmula de actualización por inflación. El ENRE aplicó además los nuevos valores del PEE, del PET y de la potencia, junto con el ajuste ex post del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que para esta distribuidora equivale a 0,200 $/kWh.

Por otro lado, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) le dio el visto bueno a las actualizaciones tarifarias correspondientes al servicio de su competencia. Para los usuarios de la provincia de Buenos Aires el aumento que importa es el que le dieron a Camuzzi. Tomando como referencia a un usuario residencial nivel 1 R1, el incremento es del 2,6% para el cargo fijo y del 3,4% para el cargo variable (que depende de los metros cúbicos consumidos).