Detienen a otro sujeto de 38 años involucrado con el policía en un intento de robo en una vivienda

Luego de tomar gran repercusión el intento de robo en barrio Villa Belgrano no solo se logró la detención del agente policial sino que también cayó el sujeto que lo acompañaba.

Siguiendo con la investigación, personal de la DDI Junín y a raíz de las tareas tareas de campo, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas se estableció la participación en el hecho como autor material junto al agente policial , de un sujeto domiciliado en esta ciudad de 38 años.

Se realiza el allanamiento correspondiente y se procede a la detención del sujeto mencionado y junto con él se logra el secuestro de los siguientes elementos: campera inflable color negra y un teléfono celular marca Samsung mod S10. El Fiscal de intervención dispuso las acciones legales bajo la carátula «Robo agravado en grado de tentativa».

Recordamos que los hechos se desencadenaron días atrás cuando una mujer de 47 años se encontraba en el interior de su vivienda, más precisamente en la cocina, cuando al escuchar un ruido en el lugar, la misma se levanta y se encuentra con dos masculinos, los cuales estaban encapuchados, con el rostro cubierto y vistiendo pantalón y buzo o campera negra, uno de estos masculinos al notar la presencia de la misma, le exhibe un arma de fuego, para posteriormente emprender huida tras saltar un tapial.

Los mismos para ingresar forzaron la puerta trasera, produciendo la ruptura de las cerraduras de una reja que conecta el patio trasero con una galería, ya desde la galería estos masculinos rompen un vidrio de la puerta que conecta al comedor la cual desde el interior tenía la llave colocada por lo que giran esta llave para ingresar.

La DDI Junín toma intervención en el caso y con las tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas se establece el recorrido de los autores del hecho luego de la fuga, logrando la identificación de uno de estos, quien resulta ser efectivo un policial que prestaba servicios en Comisaria Seccional Segunda Junín.

Por orden del juez se procedió a la aprehensión del efectivo policial y se secuestraron los elementos antes mencionados. El Auditor General Darío Ricardo Díaz mismo dispone desafectación de servicio del policía involucrado ahora se le sumó su compañero de andanzas.

