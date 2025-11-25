Pergamino: Recapturaron a 3 de los 5 presos que escaparon de la Comisaría Tercera

La Policía Departamental de Pergamino desplegó un operativo de gran magnitud durante la la noche de este lunes y la madrugada del martes para dar con el paradero de los cinco presos que habían logrado escapar de los calabozos de la Comisaría Tercera, ubicada en avenida Paraguay y Merlino.

Apenas constatada la fuga, desde la Jefatura Departamental se ordenó la activación del protocolo de emergencia para evasiones y se desplegaron todas las brigadas operativas y escuadrones descentralizados, incluyendo personal de la Comisaría Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Comisaría de la Mujer, GAD, Policía Rural, DDI, Narcotráfico y el Comando de Patrulla.

Tres presos recapturados en los primeros minutos del operativo

El intenso despliegue, que incluyó recorridas en móviles, patrullajes a pie y verificaciones simultáneas en domicilios vinculados a los evadidos, permitió recapturar rápidamente a tres de los cinco fugados. Las detenciones se concretaron en distintos puntos de la ciudad, en operativos separados pero desarrollados casi en simultáneo.

Los recapturados fueron identificados como Mariano Escobar, Francisco Fernando Coronel y Bruno Leonel Bascuñat, quienes fueron trasladados nuevamente a dependencias policiales, donde permanecen alojados con custodia reforzada.

A primera hora de este martes, el operativo continuaba activo y se había intensificado con nuevos rastrillajes coordinados, allanamientos de urgencia y la participación de más efectivos en zonas rurales y accesos a la ciudad. La Policía trabaja para ubicar a los dos presos que aún permanecen prófugos: Andrés Agustín Castro, de 27 años, y Kevin Andrés Romero, de 21.