Mientras el desempleo crece en Junín, Petrecca destacó a la ciudad por el emprendedurismo

La tasa de desempleo en Junín es superior a la media nacional, alcanzando el 7,8% de la población. Estos datos fueron aportados por la consultora "Datos&Región" (datosyregion@gmail.com), dirigida por el ricenciado en Sociología Ramiro Fernández.

En ese informe, que publicó el Diario Democracia, se detalla a su vez que la tasa de empleo es del 49,4%; y la tasa de actividad asciende al 54,2%.

Sin embargo, a pesar de estos números complejos para la ciudad, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, destacó el emprendedurismo en Junín, en el marco de una jornada que organizó el municipio con la consultora privada RIL (Red de Innovación Local).

RIL, consultora contratada por el municipio, distinguió a Junín "por su compromiso, por la solidez del proceso realizado y por alcanzar altos estándares de planificación, articulación multisectorial y diseño de políticas emprendedoras con resultados verificables".

Luego de recibir esta distinción, el intendente Pablo Petrecca agradeció el reconocimiento y subrayó: "Este logro representa el compromiso, la creatividad y la fuerza de cada emprendedor y emprendedora de Junín, el premio lo recibimos nosotros pero pertenece a toda la comunidad, este sello no es del gobierno, es de ustedes, los protagonistas verdaderos, quienes todos los días reman, crean, producen y apuestan a sus proyectos".

Números a nivel nacional

La tasa de desempleo en Argentina fue del 7,6% en el segundo trimestre de 2025, afectando a aproximadamente $1.700.000 personas. Esta cifra representa una ligera mejora respecto al trimestre anterior (7,9%), pero se observa un aumento preocupante de la informalidad laboral, con el 43% de los ocupados en empleos informales. El desempleo es más alto en áreas como el Gran Buenos Aires (casi 9,8%) y el Gran Resistencia (10%), mientras que la tasa para jóvenes es mucho mayor.