Fatal accidente en la Ruta 7, a metros del Centro de Alto Rendimiento: Identificaron a las personas fallecidas

En la tarde de este domingo se produjo un fatal accidente en la Ruta 7, a pocos metros del acceso al Centro de Alto Rendimiento del club Atlético Sarmiento.

El accidente se produjo cerca de las 20 horas, cuando dos personas que circulaban en una motocicleta chocaron contra un Peugeot 306. Las víctimas fueron identificadas como Edgardo Seferino Barros (52 años) y Patricio Barros (32 años).

Minutos después del accidente llegaron al lugar ambulancias del SAME, pero lamentablmente los dos motociclistas ya habían fallecido producto de la coalición.