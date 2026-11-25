Un hombre de 44 años fue rescatado por efectivos de la DDI Junín y personal del Comando de Prevención Rural (CPR), luego de permanecer retenido contra su voluntad en una vivienda ubicada en un campo de la zona rural cercana a Campo de la Cruz, en el partido de Junín.

De acuerdo con la información del procedimiento, la víctima estaba encerrada en el inmueble y bajo los efectos de medicamentos. En el lugar fue aprehendida su expareja, una mujer de 49 años.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un familiar del hombre, quien alertó a las autoridades luego de recibir mensajes de texto y fotografías que daban cuenta de lo que estaba sucediendo. A partir de esa presentación intervino la UFIJ Nº 6 del Departamento Judicial Junín, que dispuso las actuaciones correspondientes a la DDI.

Tras realizar tareas de campo y de inteligencia criminal, los investigadores lograron localizar la vivienda rural y organizaron el operativo que permitió rescatar al hombre. Según se informó, fue puesto a resguardo y no presentaba lesiones.

En el expediente también consta que la mujer tenía medidas cautelares vigentes dispuestas por el Juzgado de Familia Nº 3, que incluían el cese de molestias, una restricción de acercamiento de 300 metros y la prohibición de ingresar al domicilio de la víctima.

Con intervención de la fiscalía, la mujer quedó aprehendida por los delitos de privación ilegal de la libertad, desobediencia e infracción a la Ley 12.569. Además, fue trasladada a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Por su parte, el hombre declaró como testigo en la Comisaría de la Mujer y la Familia y posteriormente fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para una evaluación médica. La causa continúa en trámite ante la UFIJ Nº 6.