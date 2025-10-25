EDEN informó sobre la situación del servicio en Junín

La distribuidora EDEN informa que, debido a una falla ajena a la red de esta empresa, se ve afectado el suministro eléctrico en algunas zonas de Junín.

A las 5:23 hs se produjo la interrupción en la provisión de energía en el Sistema de Transporte de 132 kV operado por la empresa TRANSBA, por lo que afectó el servicio eléctrico en los barrios: Cerrito Colorado, La Rufinita, Costa Verde, Güemes, San Ignacio, Los Almendros, La Merced, Las Marías, Lihue, B° Real, B° Moya, B° Jardin y PNLG, Villa del Carmen, Alte Brown, San Jorge, Municipal, La Celeste, Progreso, San Francisco, El Molino, Las Morochas, Hernandez, Eusebio Marcilla.

Además, debido a la tormenta se vio afectada la línea de media tensión por lo que se encuentran sin servicio los barrios: Villa del Parque, Rincón del Cielo, Mayor López, Capilla de Loreto, Zaforcada y Parque Industrial. Mantenemos permanente contacto con los operadores de la empresa Transportista de Energía para recibir información sobre la normalización del servicio, ya que la interrupción ocurre en las redes bajo su operación.

Desde EDEN pedimos disculpas a los usuarios por los inconvenientes causados por esta interrupción ocurrida en redes ajenas a nuestra operación y mantendremos informada a la comunidad ante novedades.

Para comunicarse con EDEN, los usuarios pueden escribir por WhatsApp al +54 9 336 452 6944, llamar al 0800 999 3336 o contactarse a través de las redes sociales: Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica Instagram EDEN (@edencomunica) X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)