Cuántas bancas arriesga cada fuerza en el Congreso este domingo

Rige la veda electoral en todo el país y falta cada vez menos para que se desarrollen las elecciones de medio término. Se renuevan un total de 127 diputados y otros 24 senadores en una elección donde habrá una fuerte polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, mientras que el resto de las alianzas quedarán relegadas.



En varias provincias importantes del país habrá interesantes batallas. La provincia de Buenos Aires es una de ellas con Jorge Taiana (Fuerza Patria) y Diego Santilli (La Libertad Avanza) como cabezas de lista. Pero también habrá que estar atentos a qué ocurre en otras provincias como Córdoba y Santa Fe, donde se estima un escenario de paridad al igual que en casi todo el territorio nacional.



El próximo domingo se ponen en juego un total de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 senadores, lo que representa un tercio de la Cámara alta. El oficialismo nacional intentará realizar una buena elección para lograr la cantidad de legisladores necesarios para sostener los DNU y los vetos de Javier Milei, mientras que los opositores intentarán ponerle un freno a las políticas del gobierno nacional en el Congreso.



De las 127 bancas que se ponen en disputa en Diputados, la UCR es la que más arriesga. De acuerdo a la información que brindó Pablo Salinas, el radicalismo en su conjunto es quien más escaños pone en juego en esta elección. Si sumamos los legisladores de los tres bloques radicales (UCR, Democracia por siempre y la Liga del Interior, ELI), los correligionarios arriesgan 23 de sus 32 bancas).



Otra fuerza política que arriesga mucho en esta elección es Fuerza Patria, ya que ponen en juego 46 de los 98 escaños que tienen, lo que representa un 47% del total. Sin embargo, de realizar una buena elección puede sostenerlos para ser la primera minoría. Por su parte, el oficialismo nacional es quien menos arriesga en esta elección, ya que solo renueva ocho de sus 32 escaños.



Por su parte, otros ocho bloques pierden su representación en la Cámara Baja: Frente de Izquierda Unidad, Creo, Movimiento Popular Neuquino, Defendamos Santa Fe, Unidos, Somos Fueguinos, Republicanos Unidos y el MST. Los que no arriesgan ninguna banca son los bloques Coherencia y el MID quienes conservarán las cuatro y dos bancas que tienen respectivamente.







La Coalición Cívica pone en juego cuatro de sus seis bancas, mientras que Encuentro Federal arriesga 7 de 15 bancas.



Con respecto a la Cámara de Senadores, el interbloque que más arriesga es Unión por la Patria. De su bloque de 34 bancas, un total de 15 se ponen en juego. Con este panorama, se espera que el peronismo pierda representación en la Cámara alta luego del 10 de diciembre.







Otras fuerzas que ponen mucho en juego son la Unión Cívica Radical (UCR), ya que arriesgan cuatro bancas de 13, el PRO pone en juego 3 escaños sobre un bloque de ocho y Provincias Unidas, con 2 de cinco escaños.



Tanto La Libertad Avanza, como Innovación Federal, Por Santa Cruz y Libertad, Progreso y Trabajo ingresaron en 2023, por lo tanto tendrán su continuidad asegurada en la Cámara de Senadores de la Nación.

Fuente latecla