Si compraste este conocido queso, no lo consumas: puede estar contaminado

La empresa Mastellone Hermanos, dueña de La Serenísima, informó que en su planta de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, la autoridad sanitaria nacional Anmat detectó un "desvío microbiológico" en una partida de queso Cremón Doble Crema de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, con fecha de elaboración 3 de julio de 2025 y vencimiento 11 de septiembre de 2025.

Esto disparó una alerta sanitaria porque se trata de una peligrosa bacteria que provoca la listeriosis, una enfermedad grave transmitida por alimentos contaminados. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, dolor de cabeza, náuseas, diarrea y malestar abdominal. En los casos severos puede provocar meningitis, septicemia o abortos espontáneos.

Según el comunicado de la compañía, difundido una vez que trascendió el caso, las contramuestras tomadas junto con la autoridad sanitaria dieron resultado negativo, pero de todos modos se activó el protocolo de contingencia previsto. En coordinación con la Anmat y el Senasa, se procedió al recupero y decomiso preventivo del lote afectado.

El protocolo incluyó la interrupción durante dos semanas de la línea de producción, mientras se realizaban controles exhaustivos antes de reanudar la operación. La empresa aseguró que, tras esas medidas, la autoridad sanitaria nacional confirmó la calidad y seguridad del producto.

El texto difundido por Mastellone es cuidadoso: no menciona la marca La Serenísima -aunque se trata del queso más vendido de esa línea-, y tampoco aclara si la contaminación se limitó al lote vencido en septiembre. Ese silencio es el que siembra inquietud en los hogares: si el problema ya fue controlado, lo primero debería haber sido aclarar que no hay riesgo en otros productos. Por el contrario, se encuentra suspendida la línea de producción de forma "preventiva".

Por su parte la Anmat confirmó la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en ese mismo lote del queso Cremón Doble Crema de La Serenísima. El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia del Malbrán, a partir de muestras tomadas por el Senasa, que supervisó la investigación.

El informe técnico del organismo indicó que, aunque el producto ya se encuentra vencido, puede existir un riesgo residual si alguien lo conservó o congeló. La recomendación fue clara: no consumir bajo ninguna circunstancia el queso del lote 2703, ya que la Listeria puede desarrollarse incluso en frío y afectar especialmente a mujeres embarazadas y personas inmunosuprimidas.

La listeriosis es una enfermedad grave transmitida por alimentos contaminados. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, dolor de cabeza, náuseas, diarrea y malestar abdominal. En los casos severos puede provocar meningitis, septicemia o abortos espontáneos. El período de incubación puede llegar hasta 70 días, lo que explica la alerta pese a que el producto ya no está a la venta.

El caso reabre la discusión sobre la eficacia de los controles sanitarios del Estado. El comunicado de la empresa, al señalar que sus contramuestras fueron negativas, deja entrever una diferencia de criterio con los análisis oficiales. Esa diferencia es la que expone un punto débil en la cadena de control: quién valida y cómo se comunican los resultados cuando hay alimentos de consumo masivo involucrados.

