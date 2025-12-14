Se presentaron oficialmente los Premios Innovamos en Junín

El pasado 11 de diciembre, la Fundación Innovamos Nuestro País presentó oficialmente los Premios Innovamos, una iniciativa que nace con el objetivo de reconocer, visibilizar y potenciar proyectos de innovación que ya estén en marcha, con impacto en la comunidad y el territorio.

El evento contó con la presencia del Intendente de la Ciudad de Junín, Juan Fiorini, miembros del nuevo Honorable Concejo Deliberante, autoridades locales y referentes de distintos sectores. La presentación estuvo encabezada por el Presidente de la Fundación Innovamos, Mariano Briolotti, junto al Directorio de la Fundación.

La jornada fue conducida por Luis Otero, reconocido periodista y abogado, quien estuvo a cargo de la conducción integral del evento, acompañando el desarrollo de la presentación institucional y la puesta en valor de los Premios Innovamos.

Un espacio de encuentro entre innovación, ciencia y comunidad.

La convocatoria reunió a un amplio y diverso público, entre ellos empresarios locales, emprendedores, especialistas en inteligencia artificial, desarrolladores de software, científicos, gerentes de entidades bancarias, periodistas, representantes de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil como el Rotary Club y el Club de Leones Autismo Junín, así como referentes del ámbito político, social y tecnológico.

Este encuentro buscó consolidar un ecosistema de diálogo y cooperación entre actores clave del desarrollo local y regional, poniendo en valor la innovación aplicada como motor de transformación social, educativa, productiva y ambiental.

Sobre los Premios Innovamos

Durante la presentación se dieron a conocer las cinco categorías de los Premios Innovamos, alineadas a los ejes estratégicos de trabajo de la Fundación, que reconocen proyectos en funcionamiento:

CATEGORÍA 1: Transformación económica y financiamiento sostenible

CATEGORÍA 2: Jóvenes e impacto generacional

CATEGORÍA 3: Paz, diálogo y cooperación

CATEGORÍA 4: Innovación en ciencia y tecnología

CATEGORÍA 5: Liderazgo ético y transformación institucional

Los Premios están destinados a proyectos concretos y activos, no a ideas en etapa de formulación, y buscan destacar experiencias que ya estén generando impacto positivo y medible.

Preinscripción abierta

La Fundación Innovamos informó que ya se encuentra abierta la etapa de preinscripción a través del sitio web www.premiosinnovamos.org.ar, como paso previo a la apertura oficial de inscripciones en febrero de 2026, momento en el cual los participantes deberán cargar la información completa de sus proyectos para su evaluación a cargo un jurado conformado por especialistas en cada categoría.

Agradecimientos

Desde Fundación Innovamos se agradeció especialmente la presencia del Intendente Juan Fiorini, de los miembros del Concejo Deliberante, del conductor del evento, Luis Otero, y de las instituciones, organizaciones, empresas, profesionales y comunicadores que acompañaron el lanzamiento, así como el compromiso de todos los actores que creen en la innovación como herramienta para mejorar la calidad de vida y construir un futuro sostenible.

Fuente laverdad