Petrecca: "Ninguno de nosotros jode con la droga"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, fue a "saludar y a agradecer personalmente al equipo que llevó a cabo el operativo para desarticular la banda narco que operaba en el Conurbano y distribuía droga en Chacabuco y Junín".

El jefe comunal felicitó "por la valentía y el compromiso con nuestros jóvenes, que merecen crecer en una ciudad segura y libre de drogas".

En un video publicado en sus redes, el jefe comunal resaltó que "ninguno de nosotros jode con la droga" y afirmó "no queremos dorga en Junín".