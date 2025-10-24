¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

politica

Petrecca: "Ninguno de nosotros jode con la droga"

El intendente de Junín se refirió al operativo para desarticular la banda narco que operaba en el Conurbano y distribuía droga en Chacabuco y Junín. 

Por Redacción

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 09:32

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, fue a "saludar y a agradecer personalmente al equipo que llevó a cabo el operativo para desarticular la banda narco que operaba en el Conurbano y distribuía droga en Chacabuco y Junín". 

El jefe comunal felicitó "por la valentía y el compromiso con nuestros jóvenes, que merecen crecer en una ciudad segura y libre de drogas".

En un video publicado en sus redes, el jefe comunal resaltó que "ninguno de nosotros jode con la droga" y afirmó "no queremos dorga en Junín".