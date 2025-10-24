Con gol agónico, Rosario Central se quedó con la victoria 1-0 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón

En la fecha 7 del Clausura, el enfrentamiento entre el Verde y el Canalla que se jugó en el estadio Eva Perón, concluyó con una apretada victoria del equipo visitante por 1 a 0.

Ángel Di María decidió el resultado del encuentro con un gol de un polémico penal en el minuto 44 del segundo tiempo y le dio el triunfo al Canalla.

Alejo Veliz sacó un tremendo disparo a los 45 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Ángel Di María fue la figura del partido. El mediocampista de Rosario Central fue el autor de 1 gol, acertó 20 pases correctos y remató al arco 2 veces

También fue importante Alejo Veliz. El delantero de Rosario Central remató al arco contrario en 4 oportunidades y realizó 14 pases correctos.

El director técnico de Sarmiento, Facundo Sava, planteó una estrategia 4-5-1 con Lucas Acosta en el arco; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy en la línea defensiva; Carlos Villalba, Manuel García, Julián Contrera, Jonatan Gómez y Gastón González en el medio; y Iván Morales en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Ariel Holan se pararon con un esquema 4-4-2 con Jorge Broun bajo los tres palos; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández en defensa; Franco Ibarra, Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz en la mitad de cancha; y Santiago López y Alejo Veliz en la delantera.

El árbitro Andrés Merlos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha el Verde visitará a Platense y el Canalla jugará de visitante frente a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes.

Cambios en Sarmiento 45' 2T - Salieron Facundo Roncaglia por Renzo Orihuela, Carlos Villalba por Elián Giménez, Gastón González por Yair Arismendi, Julián Contrera por Joaquín Ardaiz, Emanuel Coronel por Enzo Giménez, Carlos Quintana por Facundo Mallo y Santiago López por Gaspar Duarte 78' 2T - Salió Yair Arismendi por Gabriel Díaz 82' 2T - Salió Joaquín Ardaiz por Franco Frías 90' 2T - Salió Jonatan Gómez por Lucas Pratto

Amonestados en Sarmiento: 31' 1T Iván Morales (Conducta antideportiva), 6' 2T Manuel García (Conducta antideportiva), 21' 2T Joel Godoy (Conducta antideportiva), 41' 2T Lucas Acosta (Conducta antideportiva), 44' 2T Renzo Orihuela (Insultar o desaprobar al árbitro), 44' 2T Gabriel Díaz (Insultar o desaprobar al árbitro) y 52' 2T Juan Manuel Insaurralde (Conducta antideportiva) Cambios en Rosario Central 95' 2T - Salió Jaminton Campaz por Federico Navarro Amonestado en Rosario Central: 3' 1T Alejo Veliz (Conducta antideportiva)