Minutos de terror de una pareja y sus dos hijos: Cinco delincuentes con armas blancas los sorprendieron en su vivienda

Una pareja con sus dos hijos vivieron minitos de terror cuando cinco delincuentes los tomaron por sorpresa amenazandolos con armas blancas en su casa y en muy pocos minutos huyeron llevándose dinero y algún elemento que encontraron a su paso.

De acuerdo lo que relata el portal junin24, el padre de familia, cerca de las 20 de ayer, sale de su casa y por haber olvidado presuntamente el teléfono, regresa, entra en la casa y como pensaba salir en segundos, la puerta queda abierta.

En ese escaso tiempo, se cree que –podría haber sido al voleo–, se detiene una camioneta, bajan cinco sujetos –dos de ellos habrían estado encapuchados–, entran en la propiedad sorprendiendo a la familia, amenazándola con armas blancas y al pedido de dinero.

En menos de 10 minutos y luego de apoderarse de una billetera en cuyo interior no había una suma importante de dinero y algún elemento encontrado al paso, se escaparon hacia la camioneta que se presume tenía al conductor haciendo las veces de campana.

Según trascendió, la peor parte la llevó la mujer que habría sido golpeada en el rostro por uno de los desconocidos.

Cuando se alertó a personal policial, en minutos iban a llegar varios móviles del Comando Patrullas y luego una ambulancia del servicio de emergencias médicas.

Vecinos de los barrios Nuestra Señora de la Merced y Los Almendros, y sobre todo quienes viven sobre calle Lonegro, comenzaron a preocuparse con el sonido de las sirenas y ante la presencia de uniformados y el movimiento de patrulleros.A partir de ese momento, mientras asistían a la familia, se iba a activar la búsqueda de los individuos y el inicio de una causa que instruye la fiscalía de turno.

Policía Científica se presentó a realizar pericias tendientes a encontrar rastros que identifiquen a los sujetos, mientras que con intervención de efectivos de la DDI, se realizó el relevamiento de cámaras tanto públicas como privadas.

Se desconoce si entre la noche de ayer y la mañana de hoy los investigadores lograron identificar a los delincuentes y localizar la camioneta.

