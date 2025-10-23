El Turco metió el primero

El primer triunfo de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet llegó este miércoles para Argentino que derrotó a Oberá, en Misiones y por 89 a 87, en el primer juego de la gira que continuará y terminará en Formosa, el viernes.

El Turco disputó el protagonismo del partido desde el inicio y en el segundo cuarto pasó al frente en el marcador y si bien le costó cerrarlo cuando había conseguido una importane ventaja, este triunfo es importante por lo que siempre significa el primero.

En cuanto al rendimiento, si bien por momentos le costó en defensa, el Azul mostró buenos movimientos en ofensiva y la aparición de seis jugadores con diez o más puntos para darle alternativas a la hora de buscar el aro de enfrente. En ese sentido, Jeremías Frontera se lució llegando desde el banco para ser el goleador de su equiopo con 17 tantos. El base fue clave con sus penetraciones y con su efectividad (7/8 en tiros de campo y 3/3 en libres).

Por otro lado, Diego Camún no pudo contar con el lesionado Fernando Podestá y entre Joao Demetrio, Aaron Pablo y Von Cameron Davis se repartieron la zona pintada para defender y aportaron 33 puntos entre los tres (10, 10 y 13).

La próxima estación será en Formosa, el viernes, para visitar a La Unión desde las 21.30 horas.