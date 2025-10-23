Cayó un sujeto que hurtaba en vehículos usando un inhibidor de señales

Se concretó la aprehensión de un segundo sujeto por la participación en al menos dos hechos con inhibidor de señal.

Los hechos en los que se involucra se registraron el 9 y 10 de octubre.

El primero en calle H. Yrigoyen al 100 donde un conductor, Digo Tabares, de 47 años, había estacionado su camioneta Toyota y al regresar poco después, se encontró con que le habían sustraído una cantidad importante de dinero

Otro de los ilícitos, el del 10 de octubre, del que resultó víctima un joven de 26 años que había estacionado su camioneta en el supermercado sito a la vera de la Ruta Nacional 7, altura km. 260.

El propietario iba a descubrir que la faltaron elementos del interior del rodado.

A partir de las denuncias radicadas y el análisis de cámaras de seguridad identificaron un Chevrolet Corsa Classic color champagne directamente relacionado con los robos.

Según la investigación, este vehículo era conducido por el primer aprehendido cuya función habría sido brindar apoyo al autor material de los hurtos. Con estas pruebas, se solicitó y se obtuvo una orden de allanamiento, se procedió al secuestro del automóvil

En tanto la investigación se orientó a identificar al sujeto que se encargaba de robar cuando ya se había desactivado el cierre centralizado de las camionetas.

Es así que se establece autoría de los hecho por parte de un hombre quien posee antecedentes penales por delitos del mismo modus operandi que al investigado

Por lo que se solicita orden de allanamiento en su domicilio secuestrando prendas de vestir utilizadas en el hecho y a la aprehensión del sujeto de 53 años

