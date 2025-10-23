Jimena López visitó Junín y encabezó un encuentro de mujeres

La senadora provincial electa por Fuerza Patria, Valeria Arata, encabezó junto a la candidata a diputada nacional María Jimena López, un encuentro con mujeres de Junín.

"Hablamos de cuánto hemos avanzado: en el mundo del trabajo, en la economía, en la política, en la conquista de la paridad. Pero también de lo mucho que todavía falta", expresó Arata.

Y agregó: "La igualdad real no se alcanza sólo con leyes, sino teniendo las mismas oportunidades, con respeto, con salarios justos y equitativos y con una vida libre de violencia. Me emociona ver la fuerza, la sensibilidad y la convicción con la que tantas mujeres transforman cada día su entorno".

Por último, la legisladora electa dejó un mensaje de cara a los comicios: "El próximo domingo tenemos la oportunidad de retomar este camino y frenar el avasallamiento y la violencia que genera el Gobierno Nacional. Por es necesario que sigamos juntas, con la certeza de que el futuro será más igualitario, más justo y más nuestro".