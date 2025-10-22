Avanza la causa contra Espert por lavado: nuevos allanamientos en Pergamino por sus vínculos con “Fred” Machado

La causa que investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero por sus vínculos con “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico, sigue avanzando. Este miércoles se conocieron nuevos allanamientos en la ciudad de Pergamino, donde es oriundo el excandidato libertario, ordenados por la fiscalía federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, quien lleva adelante la investigacion por el pago por US$ 200.000 que Espert recibió de Machado.

Según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales, estos operativos policiales serían una continuación del allanamiento que se realizó en la casa del propio Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre, luego de que este medio revelara los vínculos entre el diputado nacional –quien tuvo que renunciar a su candidatura y pedir licencia en la Cámara baja–con Machado, el empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos y que se encuentra a la espera de que se concrete un pedido de extradición a ese país.

La justicia ingresó a un estudio contable situado en la calle Merced al 1200, propiedad de un contador vinculado al economista y donde tendría allí el propio Espert su domicilio fiscal, confiaron a elDiarioAR dos fuentes distintas.

Tras el allanamiento en el estudio el operativo continuó en otros domicilios de la ciudad de Pergamino. “En el oficio de la fiscalía decía que buscaban información relacionada a Fred Machado”, apuntó un testigo, según pudo reconstruir elDiarioAR.

El operativo lo llevaba adelante Gendarmería, cuyos efectivos se llevaron una sorpresa cuando encontraron el estudio contable con un cartel en la puerta que rezaba “Hoy cerrado”.

Tal como viene revelando ese medio, Espert recibió al menos US$200.000 de Machado durante la campaña presidencial de 2019. Además, aportó una camioneta blindada y pusó a su disposición un avión privado en el que, según el mismo Espert reconoció, voló al menos 35. Por esos vínculos, el libertario tuvo que renunciar a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dejar la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Este nuevo allanamiento muestra hasta donde podría extenderse el aporte de Machado a Espert. En un reportaje con Futurock el pasado 1 de ocubre, la exjefa de prensa del diputado, Clara Montero Barré, contó que muchas veces, en 2019, durante la campaña presidencial, Espert utilizaba el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia “cosa que incomodó a los aportantes”

Fuente https://www.eldiarioar.com/