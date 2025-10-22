Ahora Petrecca prometió la puesta en valor y embellecimiento del centro comercial a cielo abierto de Rivadavia

Luego de años de espera se reanudó la obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia con el trabajo de las grúas de gran magnitud y la colocación de las vigas en “U”. El intendente Pablo Petrecca resaltó el trabajo conjunto con las instituciones para destrabar la paralización, agradeció a los comerciantes por la paciencia y al Gobierno nacional por “haber entendido la importancia que tenía esta obra para todos los juninenses”.

Además el intendente juninense anunció que los fondos reservados por si llegado el momento el Municipio debía hacerse cargo de la obra del Paso Bajo Nivel de calle Rivadavia, finalmente se destinarán en parte para avanzar con un proceso de puesta en valor y embellecimiento del centro comercial a cielo abierto de Rivadavia, desde San Martín hasta Libertad.

Lo cierto es que la promesa del intendente comunal hizo recordar otros anuncios fallidos rimbombante que hizo en varias oportunidades como la remodelación de la Avenida San Martín, hoy aparentemente dejada de lado quedando como una simple promesa incumplida.

¿Qué pasó con los anuncios sobre Avenida San Martín?

No es la primera vez que Petrecca hace un anuncio de esas características, ya en marzo de 2021 el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio anunciaba que había decidido priorizar la remodelación de la Avenida San Martín y destinaría 30 millones de pesos: “Vamos a acercar las esquinas, poniendo sendas peatonales no sólo entre las plazoletas sino también hacia los lados de las veredas, priorizando al peatón. Pondremos nueva iluminación, se restaurarán los bancos y se colocarán nuevos equipamientos. También habrá dos senderos: uno para que la gente pueda caminar y otro para que descanse. Acá también se incorporará la primera vía de ciclismo de la ciudad”, indicaba el funcionario municipal. (Nota: El municipio utilizará 30 millones de pesos de los que enviará Nación para la remodelación de la Avda. San Martín)

En enero del 2024, el municipio volvió a anunciar nuevamente que realizaría obras en dicha arteria. Al respecto el secretario de Obras Públicas, Franco Castellazzi, sobre las tareas en el boulevard del centro juninense, Franco Castellazzi , en declaraciones a laverdad, indicó: “El proyecto sobre avenida San Martín se empezará a ejecutar con las tareas de iluminación desde Rivadavia hasta Primera Junta incluyendo las plazoletas y luego todo lo que es el boulevard de la avenida desde Sáenz Peña hasta Primera Junta, que también es parte de la obra”. Pero puntualmente las dos intervenciones grandes que quedan son los dos nodos de Sáenz Peña y Primera Junta que están orientadas a mejorar la circulación vehicular y también darle un carácter más amigable al peatón, que haya una línea más de continuidad, fundamentalmente en la Fuente del Milenio”. (Nota: El municipio anunció la remodelación de la Av San Martín, comenzarán con la iluminación desde Rivadavia hasta Primera Junta)