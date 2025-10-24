¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

policiales

Falleció Stephanie Gigena, la joven que conmovió a Junín

Tenía 27 años y desde 2019 enfrentaba un complejo cuadro de salud. Su historia despertó solidaridad y admiración por su fuerza y fe.

Por Redacción

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 09:26

Este jueves falleció Stephanie Gigena, la joven que conmovió a Junín con su lucha contra tres enfermedades autoinmunes.

Tenía 27 años y desde 2019 enfrentaba un complejo cuadro de salud, producto del síndrome de poliautoinmunidad, esclerodermia, colangitis biliar, lupus eritematoso sistémico y una serie de complicaciones inherentes.

Su historia despertó solidaridad y admiración por su fuerza y fe. En septiembre se había realizado un fetival benéfico para recudar fondos para costear los tratamientos.

 