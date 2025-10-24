Este jueves falleció Stephanie Gigena, la joven que conmovió a Junín con su lucha contra tres enfermedades autoinmunes.

Tenía 27 años y desde 2019 enfrentaba un complejo cuadro de salud, producto del síndrome de poliautoinmunidad, esclerodermia, colangitis biliar, lupus eritematoso sistémico y una serie de complicaciones inherentes.

Su historia despertó solidaridad y admiración por su fuerza y fe. En septiembre se había realizado un fetival benéfico para recudar fondos para costear los tratamientos.