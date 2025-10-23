Axel Kicillof cerró campaña en San Martín: "Javier Milei es la estafa más grande de la historia argentina"

Luego de su paso por Almirante Brown, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le puso punto final a la campaña electoral rumbo a las elecciones de medio término del próximo domingo. Fue en San Martín, donde reunió a sectores que se vieron perjudicados por las políticas económicas de este gobierno nacional.



Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, y los tres primeros candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois.



El primero en tomar la palabra fue el intendente de San Martín, Fernando Moreira. Luego habló Juan Grabois y sostuvo: “La elección que tenemos el domingo es muy difícil, más difícil que la del 7. Ellos tienen como jefe de campaña al presidente de la fuerza más importante del mundo. Ellos van a hacer todas las trampas que tengan que hacer y nosotros le vamos a contestar con la dignidad democrática de nuestro pueblo”.



Acto seguido habló Jimena López, quien le agradeció a Sergio Massa por “estar acá arriba para darle el cierre a esta campaña” y añadió: “Si hay una deuda con el interior de la provincia es la discusión del federalismo. Hubiese sido imposible que una mujer de 500 kilómetros sea segunda en una lista para diputados nacionales si Massa no hubiese propuesto mi nombre y si Malena (Galmarini) no nos hubiese defendido”.



Tras las palabras de Jimena López habló la vicegobernadora Verónica Magario: “Un mensaje porque el domingo decidimos claramente cuál es el rumbo del país que queremos. Si queremos seguir con este plan de ajuste de Milei, que destruye la industria, que genera menos trabajos. Que cada vez ajusta más en la salud y educación”.







“Esta mañana miraba algunos números que decían que las tarifas aumentaron más del 500% y la inflación solo fue del 171% ¿será por eso que nuestros bolsillos sienten el malestar? Milei, hasta acá llegaste y el pueblo bonaerense lo ratificó en las urnas el 7 de septiembre”, cerró la vicegobernadora.



También tuvo su discurso Jorge Taiana: “Es una lista en la que me siento orgulloso de pertenecer. Hay muchos compañeros con muchísimos méritos y de los que aprendo mucho. Han puesto un empeño y una capacidad a toda hora. Quiero agradecer a los intendentes de la provincia. Nos tuvimos que repartir asique no pude visitar a todos. Pero tuve el placer de compartir cosas con muchos de ellos”.



“Todos los ministros y el gobernador demostraron algo que hizo posible el 7 de septiembre. Allí sucedió porque la provincia mostró que había otro camino. Y lo mostró de una manera difícil, porque bajo las restricciones y el ataque del gobierno contra la provincia, se defendió y demostró que se puede gobernar con las cuentas en orden, haciendo inversión social, desarrollando infraestructura y manteniendo políticas sociales en las peores circunstancias”, añadió.



Allí llegó el turno del gobernador bonaerense Axel Kicillof. En el cierre del acto, sentenció que esta campaña “es para ponerle un freno a Milei. Este último esfuerzo ha sido una oportunidad de recorrer toda la provincia de nuevo. En 70 días recorrimos 100 municipios aproximadamente, nos propusimos no dejar un centímetro de suelo bonaerense sin que estuviese representado Fuerza Patria. Eso hemos hecho. Pero hoy queríamos terminar esta extensa campaña con la representación de varios de los sectores que en nuestra provincia se han convertido en víctimas y sufren las políticas de Milei”.



“Queríamos sintetizar concretamente lo que ocurrió desde que Milei llegó al gobierno. Llegó como un outsider, como alguien que venía con ideas nuevas. Pero Milei viene estafando desde el día que asumió. El gabinete está conformado no por figuras de afuera, sino por lo más rancio, lo más antiguo y lo mas dañino de la política argentina. Eso es lo que le da carácter a su gobierno”, añadió.



Luego expresó: “Su política económica. El ministro de economía es Toto Caputo. Que novedad. Un tipo que se dedicó a emitir deuda a 100 años, que nos endeudó con el Fondo Monetario y tuvo que salir corriendo del gobierno de Macri por los desastres que hizo. No sabemos si es el ministerio de Economía que tiene funcionarios de JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el ministerio de Economía de la Nación. Han convertido a la economía nacional en una mesa de dinero, en un casino y con la nuestra. Se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Vinieron a fundir la Argentina”.



“En el Banco Central está Bausili, que viene de Macri. ¿Qué tiene de nuevo? En seguridad, Patricia Bullrich, la ministra que le bajó el 13% a los trabajadores. La ministra que reprimió en todas las experiencias reaccionarias. ¿Esa es la novedad que trajo Milei? Luego Sturzeneger, se lo dijo Mariano Recalde en la cara y se quedó mudo, porque no puede explicar los negociados que hay cada vez que ocupa un cargo público”, sentenció.



Allí sentenció: “Milei no es el dueño del circo, es el que lo anima, el que miente. Pero atrás de ellos hay sectores muy poderosos. Ahora se vio con los 35 mil palos del blanqueo, se lo fumaron en pipa con la bicicleta financiera. Después fueron a buscar la cosecha. 20.000 palos que se fumaron en pipa también. Después decían que Caputo era el ministro más exitoso de la historia argentina: ¿cómo un ministro exitoso tiene que ir a buscar un salvataje”.



“En el cierre de campaña del 7 de septiembre decían que iban a poner el último clavo del cajón y que iban a pintar la provincia de violeta. Tanta crisis habrá que no había pintura violeta. Terminó celeste porque ganamos en 107 municipios. A los siete días viene Milei, hace una cadena nacional para decirnos que lo peor ya pasó. Está tan en quiebra el gobierno de Milei que ni ideas nuevas tienen. Se la robaron a Macri. Cuando alguien te dice que lo peor ya pasó, es que lo peor está por venir”, sentenció Kicillof.



Acto seguido, el gobernador aseguró: “El Jefe de Campaña de Milei lo vino a corregir. La humillación que dejó que ocurra el presidente Milei. Trump le dice a una periodista “esto no es para beneficiar a la Argentina. Milei es mi amigo, me gusta. Pero no le hagan creer a nadie que está haciendo las cosas bien. No puede quedar un jubilado, un estudiante universitario, un trabajador docente o no docente que le ponga el voto a Milei en estas elecciones”.



“Están votando a un gobierno nacional que interrumpió la obra pública, sino que viene contra el federalismo. Nos debe 12 billones de pesos. Por eso no puede quedar nadie que le haga falta escuela, agua, ruta, cloaca que le ponga el voto a un gobierno criminal. No podemos permitir que nadie que esté de acuerdo con el desarrollo industrial que le ponga el voto a quienes quieren destruirla. Y es culpa nuestra si pasa”, enfatizó el mandatario bonaerense.



“Le vamos a decir a Milei que la motosierra no pasa por la provincia de Buenos Aires. Esta es una provincia libre de topos, es una provincia que quiere más derechos que quiere estado presente. Sin justicia social no hay futuro, no hay desarrollo y no hay país”, cerró el gobernador.



