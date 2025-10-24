Cayeron sobre Junín más de 50 mm

Un total de 53.3 mm cayó en nuestra ciudad desde las 20.30 de ayer, según lo informó la Estación local del Servicio Meteorológico Nacional.

Debido a la fuerte tormenta que se abatió en el anochecer de este jueves se activó el protocolo de emergencias en Junín.

Por tal motivo, comandadas por Defensa Civil, todas las áreas municipales se encuentran trabajando con cuadrillas en diferentes sectores de la ciudad y en conjunto con las fuerzas de seguridad, bomberos y empresas de servicios públicos y privados, para dar respuestas a los inconvenientes generados, principalmente por las fuertes ráfagas de viento.

Un sistema frontal frío comenzó a desplazarse este jueves sobre el centro del país y traerá lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio bonaerense. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones significativas y la posible ocurrencia de fenómenos severos, especialmente en el norte de la provincia, que se encuentra bajo alertas naranjas y amarillas.

Las primeras áreas afectadas serán el sudoeste bonaerense, donde podrían registrarse acumulados importantes y actividad eléctrica intensa. Con el correr de las horas, las tormentas se irán desplazando hacia el centro y norte del territorio y afectarán ciudades de la zona pampeana y del corredor norte provincial.