EDEN informa sobra la situación del servicio eléctrico en Junín

La distribuidora EDEN informa que, producto de la fuerte tormenta que azota la región, se encuentra afectado el suministro eléctrico en diferentes zonas de la localidad de Junín.

El personal de guardia de la empresa se encuentra trabajando para restablecer el servicio en la medida en que las condiciones climatológicas lo permitan.

Desde EDEN agradecen la comprensión de los vecinos, al tiempo que recuerdan a la población no circular por calles anegadas y no tocar cables cortados ni retirar ramas de los tendidos de electricidad.

Para comunicarse con la empresa, los usuarios pueden escribir por WhatsApp al +54 9 336 452 6944, llamar al 0800 999 3336 o contactarse a través de las redes sociales EDEN: Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica Instagram EDEN (@edencomunica) X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)