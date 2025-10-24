Se desploma el consumo en Junín: En el Día de la Madre, las ventas bajaron un 16,5% respecto a 2025

El relevamiento realizado por la Sociedad Comercio e Industria de Junín, con motivo del Día de la Madre 2025, arrojó un dato contundente: las ventas cayeron un 16,5% respecto al año anterior, marcando una celebración con menor movimiento comercial y un consumo más medido por parte de las familias.

Los regalos más elegidos

A pesar de la retracción general, la indumentaria volvió a liderar el ranking de obsequios con un 32% de las ventas, seguida por perfumería y cosmética (25%), experiencias (12%), bazar y deco (10%), tecnología y artículos para el hogar (9%), y un 12% correspondiente a otros rubros.

Ticket promedio y medios de pago

El ticket promedio se ubicó en $37.970. En cuanto a las formas de pago, las promociones bancarias concentraron el 44% de las operaciones, mientras que las billeteras virtuales, transferencias o pagos con QR representaron un 28%. El efectivo apenas alcanzó el 9%, y las tarjetas sin promoción sumaron el 19% entre crédito (8%) y débito (11%).

Expectativas no cumplidas

El estudio también revela que el 71% de los comerciantes consideró que las ventas no cumplieron sus expectativas, mientras que solo el 29% dijo haber alcanzado los resultados esperados.