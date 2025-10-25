Temporal de viento y lluvia deja serias consecuencias en la ciudad

La furia del viento, con ráfagas que superaron los 90 km/h, golpeó Junín en la madrugada del sábado, causando daños significativos en instituciones clave y generando una situación de emergencia para miles de vecinos.

El Club Jorge Newbery sufrió la pérdida total del techo de su salón de fiestas, un golpe durísimo para esta institución deportiva.

El Club Junín también se vio gravemente afectado, con el colapso de la estructura que cubría su piscina climatizada. Ambos clubes, vitales para la vida social y deportiva de la ciudad, ya están organizando iniciativas solidarias para recaudar fondos y hacer frente a las reparaciones.

El temporal no solo afectó a los clubes. Calles anegadas, árboles caídos y postes de luz derribados fueron una constante en toda la ciudad. Pero el problema más extendido fue el corte de suministro eléctrico. Fallas en la transformadora de Transba y en las líneas de media tensión dejaron sin luz a amplios sectores de Junín. Barrios como Cerrito Colorado, La Rufinita, Güemes, San Ignacio, Los Almendros, La Merced, Progreso, Belgrano y Villa del Carmen, entre otros, se vieron sumidos en la oscuridad, generando preocupación y obligando a la movilización de los equipos de EDEN y Defensa Civil.

Ante la magnitud de la emergencia, la respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Vecinos, socios y simpatizantes de los clubes se unieron para colaborar en la limpieza y reconstrucción. Las autoridades municipales trabajan en la remoción de escombros y en la pronta restauración de los servicios básicos.