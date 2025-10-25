Cómo consultar el padrón y votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones del 26 de octubre

De cara a las próximas elecciones legislativas, en las que se renovarán 127 diputados y 24 senadores nacionales, el padrón electoral se encuentra disponible para consulta en línea desde el 16 de septiembre, cumpliendo con el cronograma establecido por la Cámara Nacional Electoral (CNE), que dispone su publicación 40 días antes de los comicios generales.



Los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación en el sitio oficial padron.gob.ar

, donde se detallan la escuela o establecimiento asignado, el número de mesa y el número de orden correspondiente. Es fundamental revisar estos datos para evitar inconvenientes y, en caso de detectar un error, presentar un reclamo ante la Justicia Electoral.



Cómo consultar el padrón electoral



Por Internet:



Ingresar al sitio de la Justicia Nacional Electoral o directamente a padron.gob.ar.



Completar el formulario con los datos requeridos:



Número de documento: escribir el número de DNI sin puntos.



Género: seleccionar la opción que figura en el DNI (masculino, femenino o sin especificar).



Distrito: elegir la provincia correspondiente al domicilio que figura en el documento.



Verificador: copiar el número que aparece en pantalla.



El sistema informará el nombre y dirección del lugar de votación, el número de mesa y el número de orden.



Por teléfono:



Comunicarse al 0800-999-7237 (línea gratuita).



Indicar el número de DNI y el género.



Si la persona figura en el padrón, recibirá la información con los mismos datos: establecimiento, mesa y número de orden.



Desde la aplicación Mi Argentina:



Ingresar a la app y seleccionar la opción “Dónde voto”.



Allí se podrá visualizar el establecimiento asignado, la dirección, el número de mesa y el número de orden.



Cómo se vota con la Boleta Única de Papel



En los comicios del 26 de octubre, los bonaerenses y el resto del país utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP), un nuevo formato que reúne todas las opciones electorales en una sola boleta. Los partidos políticos se presentan en columnas verticales, mientras que los cargos a elegir aparecen en filas horizontales.



El votante debe marcar con un tilde o cruz el casillero correspondiente al candidato o lista de su preferencia. Este sistema busca agilizar el proceso electoral y reducir errores o irregularidades.



La Cámara Nacional Electoral difundió además un video tutorial explicativo, disponible en sus canales oficiales, con el objetivo de orientar a los electores sobre el uso correcto de la nueva boleta y facilitar el procedimiento durante la jornada electoral.