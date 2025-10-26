Petrecca destacó la continuidad de los trabajos tras la tormenta

Tras el fuerte temporal que afectó a Junín y a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el intendente Pablo Petrecca se refirió al estado de la ciudad y al esfuerzo desplegado por el Municipio.

Petrecca declaró: "Desde muy temprano nuestros equipos están trabajando en los distintos sectores afectados por el fuerte temporal que azotó a Junín y a gran parte de la provincia".

El temporal de este 25 de octubre generó importantes inconvenientes en la ciudad, incluyendo caída de árboles, anegamiento de calles y cortes de energía en varias zonas.

Los equipos municipales continúan abocados a las tareas de limpieza, remoción de escombros y normalización de los servicios básicos, solicitando a los vecinos mantener las precauciones necesarias mientras se completan las labores de recuperación en los barrios más impactados