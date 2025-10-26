¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Petrecca destacó la continuidad de los trabajos tras la tormenta

El temporal de este 25 de octubre generó importantes inconvenientes en la ciudad, incluyendo caída de árboles, anegamiento de calles y cortes de energía en varias zonas.

Por Redacción

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 09:58

Tras el fuerte temporal que afectó a Junín y a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el intendente Pablo Petrecca se refirió al estado de la ciudad y al esfuerzo desplegado por el Municipio.

Petrecca declaró: "Desde muy temprano nuestros equipos están trabajando en los distintos sectores afectados por el fuerte temporal que azotó a Junín y a gran parte de la provincia".

Los equipos municipales continúan abocados a las tareas de limpieza, remoción de escombros y normalización de los servicios básicos, solicitando a los vecinos mantener las precauciones necesarias mientras se completan las labores de recuperación en los barrios más impactados