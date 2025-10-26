Llamado a las Urnas: "Es la única manera de transformar el rumbo", afirmó Bozzano

En la antesala de un momento electoral clave, la concejal Clara Bozzano dejó un mensaje dirigido a la ciudadanía de Junín y la región, instando a la participación masiva en las próximas votaciones como vía fundamental para el cambio político.

"Vayan a votar es de la única manera que vamos a poder transformar el rumbo poniéndole un freno a tanto desquicie", expresó. Y agregó: "Vamos Fuerza Patria. Por Evita, Perón, Néstor y Cristina".

Este llamado resuena en el contexto político actual, buscando movilizar a los sectores que desean un giro en la dirección política provincial y nacional, alineándose con los valores históricos del peronismo.